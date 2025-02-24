نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإنكليزي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (26) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 فبراير 2025 09:59 صباحاً - بهدفه أمس في مرمى مانشستر سيتي، رفع الدولي المصري محمد صلاح رصيده إلى 25 هدفاً في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنكليزي بكرة القدم…
1- محمد صلاح (ليفربول): 25 هدفاً
2- ألكسندر إيزاك (نيوكاسل يونايتد): 19 هدفاً
3- إيرلنج هالاند (مانشستر سيتي): 19 هدفاً
4- كريس وود (نوتينغهام فورست): 18 هدفاً
5- بريان مبيومو (برينتفورد): 15 هدفاً
6- كول بالمر (تشيلسي): 14 هجفاً
7- ماثيوس كونها (وولفرهامبتون): 13 هدفاً
8- أولي واتكينز (أستون فيلا): 12 هدفاً
9- جون فيليب ماتيتا (كريستال بالاس9: 11 هدفاً
10- جاستن كلويفرت (بورنموث): 11 هدفاً
11- يوان ويسا (برينتفورد): 11 هدفاً