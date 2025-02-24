الدوري الإنكليزي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (26)

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 فبراير 2025 09:59 صباحاً - بهدفه أمس في مرمى مانشستر سيتي، رفع الدولي المصري محمد صلاح رصيده إلى 25 هدفاً في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنكليزي بكرة القدم…

1- محمد صلاح (ليفربول): 25 هدفاً

2- ألكسندر إيزاك (نيوكاسل يونايتد): 19 هدفاً

3- إيرلنج هالاند (مانشستر سيتي): 19 هدفاً

4- كريس وود (نوتينغهام فورست): 18 هدفاً

5- بريان مبيومو (برينتفورد): 15 هدفاً

6- كول بالمر (تشيلسي): 14 هجفاً

7- ماثيوس كونها (وولفرهامبتون): 13 هدفاً

8- أولي واتكينز (أستون فيلا): 12 هدفاً

9- جون فيليب ماتيتا (كريستال بالاس9: 11 هدفاً

10- جاستن كلويفرت (بورنموث): 11 هدفاً

11- يوان ويسا (برينتفورد): 11 هدفاً