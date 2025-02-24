الدوري الإنكليزي (26)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 فبراير 2025 09:59 صباحاً - خاص- دوت الخليج

استكملت أمس، الأحد، منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنكليزي بكرة القدم، ولم يكن الختام (مسكاً) على مانشستر سيتي والذي سقط أمام ضيفه ليفربول، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه المرحلة…

نيوكاسل يونايتد × نوتينغهام فورست 4-3

مانشستر سيتي × ليفربول 0-2

ليستر سيتي × برينتفورد 0-4

إيفرتون × مانشستر يونايتد 2-2

آرسنال × وست هام يونايتد 0-1

فولهام × كريستال بالاس 0-2

ساوثهامبتون × برايتون 0-4

إبسويتش تاون × توتنهام هوتسبير 1-4

بورنموث × وولفرهامبتون 0-1

أستون فيلا × تشيلسي 2-1

ترتيب فرق المقدمة

1- ليفربول: 64 نقطة

2- آرسنال: 53 نقطة

3- نوتينغهام فورست: 47 نقطة

4- مانشستر سيتي: 44 نقطة

5- نيوكاسل يونايتد: 44 نقطة