نشكركم على متابعتكم خبر الدوري السويسري… ترتيب الهدافين بعد الجولة (25) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 فبراير 2025 08:49 صباحاً - نستعرض لكم فيما يأتي ترتيب هدافي الدوري السويسري بعد نهاية منافسات الجولة الخامسة والعشرين: 1- ديريك كوتيسا (سيرفيت): 13 هدفاً

2- ألفين سانشيز (لوزان): 11 هدفاً

3- كيفين أموري (يافردون 1 وبازل 9): 10 أهداف

4- شيردان شاكيري (بازل): 8 أهداف

5- ويليم جيوبيلز (سانت جالين): 8 أهداف

6- تيباولت كليدجي (لوزيرن): 8 أهداف

7- خوان خوسيه بيريا (زيوريخ): 7 أهداف

8- ريناتو ستيفن (لوغانو): 7 أهداف

9- ميروسلاف ستيفانوفيتش (سيرفيت): 7 أهداف

10- جويل مونتيرو (يونج بويز): 7 أهداف

11- أنتونيو مارشيسانو (زيوريخ 4 ويافردون 3): 7 أهداف