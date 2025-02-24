نشكركم على متابعتكم خبر الدوري السويسري… ترتيب الهدافين بعد الجولة (25) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 فبراير 2025 08:49 صباحاً - نستعرض لكم فيما يأتي ترتيب هدافي الدوري السويسري بعد نهاية منافسات الجولة الخامسة والعشرين:
1- ديريك كوتيسا (سيرفيت): 13 هدفاً
2- ألفين سانشيز (لوزان): 11 هدفاً
3- كيفين أموري (يافردون 1 وبازل 9): 10 أهداف
4- شيردان شاكيري (بازل): 8 أهداف
5- ويليم جيوبيلز (سانت جالين): 8 أهداف
6- تيباولت كليدجي (لوزيرن): 8 أهداف
7- خوان خوسيه بيريا (زيوريخ): 7 أهداف
8- ريناتو ستيفن (لوغانو): 7 أهداف
9- ميروسلاف ستيفانوفيتش (سيرفيت): 7 أهداف
10- جويل مونتيرو (يونج بويز): 7 أهداف
11- أنتونيو مارشيسانو (زيوريخ 4 ويافردون 3): 7 أهداف