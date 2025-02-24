نشكركم على متابعتكم خبر الدوري النمساوي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (19) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 فبراير 2025 08:49 صباحاً - يتصدر روني فالدو، مهاجم فريق لينز ترتيب هدافي الدوري النمساوي بـ 12 هدفاً وبفارق هدف واحد عن لاعب شتورم غراتس ميكا بيريث… 1- روني فالدو (لينز): 12 هدفاً

2- ميكا بيريث (شتورم غراتس): 11 هدفاً

3- بن بوبزين (أوستريا كلاغنفورت): 9 أهداف

4- اوسكار غلوخ (ريد بول سالزبورغ): 8 أهداف

5- ديون بيلجو (رابيد فيينا): 7 أهداف

6- باتريك ميجيتش (هارتبيرغ): 7 أهداف

7- أوتار كيتيشفيلي (شتورم غراتس): 7 أهداف