لويس إنريكي: مستعدون لمواجهة ليفربول

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 فبراير 2025 07:52 صباحاً - عبّر لويس إنريكي عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على مضيفه ليون في ختام منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الفرنسي بكرة القدم، وقال إنريكي في تصريحات بعد المباراة: المنافس لم يكن لديه ما يخسره بعد تأخره بهدفين، وهاجم بكثافة عددية كبيرة في الدقائق الأخيرة… أظهرنا في مثل هذه المواقف أننا حاضرون، لأن من الوارد أن نتعرض لنفس الموقف في المستقبل.. وأظهرنا الليلة أننا جاهزون لخوض أي مباراة، واللعب ضد أي فريق.

وأضاف لويس إنريكي: نشعر بأننا أقوياء حقاً، فاللعب في معقل ليون ليس سهلاً، كما أن حالة الملعب لم تكن مثالية، ولم تساعد الفريقين على الأداء بشكل جيد…

أتطلع أيضاً لمباراة ليفربول، ستكون بين فريقين رائعين، وأشعر بثقة كبيرة.. مثل هذه المباريات تكون ممتعة، ونحن مستعدون لها.