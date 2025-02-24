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الدوري المغربي (22)… نتائج وترتيب

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الدوري المغربي (22)… نتائج وترتيب

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 فبراير 2025 07:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

اختتمت أمس، الأحد، منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري المغربي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة المسجلة في هذه المرحلة…

نهضة الزمامرة × اتحاد طنجة 2-0
الجيش الملكي × الرجاء 0-0
الاتحاد التوركي × حسنية أغادير 2-1
شباب السوالم × نهضة بركان 0-4
المغرب الفاسي × شباب المحمدية 1-0
الوداد × المكناسي 0-0
المغرب التطواني × الدفاع الجديدي 1-3
أولمبيك آسفي × الفتح 0-0

ترتيب فرق المقدمة
1- نهضة بركان: 55 نقطة
2- الوداد: 40 نقطة
3- نهضة الزمامرة: 40 نقطة
4- الجيش الملكي: 38 نقطة
5- الفتح: 36 نقطة
6- المغرب الفاسي: 36 نقطة

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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