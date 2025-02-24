نشكركم على متابعتكم خبر الدوري المغربي (22)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 فبراير 2025 07:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج
اختتمت أمس، الأحد، منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري المغربي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة المسجلة في هذه المرحلة…
نهضة الزمامرة × اتحاد طنجة 2-0
الجيش الملكي × الرجاء 0-0
الاتحاد التوركي × حسنية أغادير 2-1
شباب السوالم × نهضة بركان 0-4
المغرب الفاسي × شباب المحمدية 1-0
الوداد × المكناسي 0-0
المغرب التطواني × الدفاع الجديدي 1-3
أولمبيك آسفي × الفتح 0-0
ترتيب فرق المقدمة
1- نهضة بركان: 55 نقطة
2- الوداد: 40 نقطة
3- نهضة الزمامرة: 40 نقطة
4- الجيش الملكي: 38 نقطة
5- الفتح: 36 نقطة
6- المغرب الفاسي: 36 نقطة