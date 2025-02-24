الدوري المغربي (22)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 فبراير 2025 07:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

اختتمت أمس، الأحد، منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري المغربي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة المسجلة في هذه المرحلة…

نهضة الزمامرة × اتحاد طنجة 2-0

الجيش الملكي × الرجاء 0-0

الاتحاد التوركي × حسنية أغادير 2-1

شباب السوالم × نهضة بركان 0-4

المغرب الفاسي × شباب المحمدية 1-0

الوداد × المكناسي 0-0

المغرب التطواني × الدفاع الجديدي 1-3

أولمبيك آسفي × الفتح 0-0

ترتيب فرق المقدمة

1- نهضة بركان: 55 نقطة

2- الوداد: 40 نقطة

3- نهضة الزمامرة: 40 نقطة

4- الجيش الملكي: 38 نقطة

5- الفتح: 36 نقطة

6- المغرب الفاسي: 36 نقطة