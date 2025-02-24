دبي تستضيف “PropTech Connect 2026” لترسيخ ريادتها في تكنولوجيا العقارات

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 فبراير 2025 07:52 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن استضافة أكبر مؤتمر ومعرض عالمي لتكنولوجيا العقارات “PropTech Connect 2026”، الأول من نوعه، والذي يجمع نخبة من قادة القطاع العقاري والمستثمرين وشركات تكنولوجيا العقارات، من مختلف أنحاء العالم، لاستكشاف أحدث الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وتحليل البيانات، التي تعيد تشكيل مستقبل القطاع عالمياً.

وبحسب “وام”، تأتي استضافة دبي لهذا الحدث تأكيداً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الذي يقود مسيرة التحول الرقمي للإمارة، ويدعم تطبيق أحدث الحلول المبتكرة في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع العقاري، ويمثل الحدث نقطة تحول في تسريع تبني تكنولوجيا العقارات.

وأكد المهندس مروان أحمد بن غليطه، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن تنظيم هذا الحدث في دبي يعكس الحرص على توفير منظومة عقاريّة متكاملة وقائمة على الابتكار والتكنولوجيا، تماشياً مع استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، مشيراً إلى أنّ ذلك يعدّ خطوة نوعية نحو ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية للحلول العقارية الذكية.

وقال إنه من خلال هذا المؤتمر والمعرض العالمي، نهدف إلى استقطاب كبرى الشركات المتخصصة في تكنولوجيا العقارات، وإتاحة الفرصة أمام المستثمرين وصنّاع القرار، لاكتشاف أحدث الابتكارات التقنية، التي تُسهم في تطوير واستشراف مستقبل القطاع العقاري، ونتطلع إلى أن يكون هذا الحدث منصة فاعلة، تسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي، وتعزيز ثقة المستثمرين، ورفع مستوى الشفافية والكفاءة التشغيلية في القطاع.

ويشكل هذا الحدث تجربة للمشاركين في مختلف مجالات تكنولوجيا العقارات، من خلال إمكانية بناء علاقات إستراتيجية مع كبار قادة القطاع العقاري العالمي، إلى جانب توفير فرص استثمارية وشراكات نوعية.

ويتضمن المؤتمر جلسات حوارية متخصصة، وندوات رقمية، وتقارير بحثية تهدف إلى تعزيز الفهم العميق للتحولات الرقمية في القطاع.

وتؤكد استضافة دبي للحدث ريادتها في تبني الحلول الرقمية لتعزيز استدامة ونمو السوق العقاري.