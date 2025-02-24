نشكركم على متابعتكم خبر الدوري التونسي (21)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 فبراير 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج
استكملت أمس، الأحد، مباريات المرحلة الحادية والعشرين من الدوري التونسي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه المرحلة…
قوافل قفصة × الاتحاد المنستيري 0-1
شبيبة العمران × اتحاد تطاوين 1-1
الإفريقي × الأولمبي الباجي 2-0
الترجي الجرجيسي × الصفاقسي 1-0
النجم الساحلي × نجم المتلوي 2-1
البنزرتي × الترجي 2-1
مستقبل قابس × الملعب التونسي 1-0
اتحاد بن قردان × مستقبل سليمان 0-1
ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (21)
1- الترجي: 45 نقطة
2- النجم الساحلي: 45 نقطة
3- الاتحاد المنستيري: 43 نقطة
4- الإفريقي: 43 نقطة
5- الترجي الجرجيسي: 41 نقطة