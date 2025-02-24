الدوري التونسي (21)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 فبراير 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

استكملت أمس، الأحد، مباريات المرحلة الحادية والعشرين من الدوري التونسي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه المرحلة…

قوافل قفصة × الاتحاد المنستيري 0-1

شبيبة العمران × اتحاد تطاوين 1-1

الإفريقي × الأولمبي الباجي 2-0

الترجي الجرجيسي × الصفاقسي 1-0

النجم الساحلي × نجم المتلوي 2-1

البنزرتي × الترجي 2-1

مستقبل قابس × الملعب التونسي 1-0

اتحاد بن قردان × مستقبل سليمان 0-1

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (21)

1- الترجي: 45 نقطة

2- النجم الساحلي: 45 نقطة

3- الاتحاد المنستيري: 43 نقطة

4- الإفريقي: 43 نقطة

5- الترجي الجرجيسي: 41 نقطة