نشكركم على متابعتكم خبر دوري زين الكويتي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (16) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 فبراير 2025 06:55 صباحاً - يتساوى يوسف ناصر السلمان (الكويت) وفيتور دا سيلفا (الفحيحيل) في صدارة هدافي دوري زين الكويتي بكرة القدم مع نهاية منافسات الجولة السادسة عشرة…
1- يوسف ناصر السلمان (الكويت): 13 هدفاً
2- فيتور دا سيلفا فييرا (الفحيحيل): 13 هدفاً
3- محمد جاسم مرهون (الكويت): 10 أهداف
4- بيراهيم جاي (التضامن): 9 أهداف
5- الكيس ليما (السالمية): 8 أهداف
6- حمزة خابا (العربي): 8 أهداف
7- طه ياسين الخنيسي (الكويت): 7 أهداف
8- محمد صالح صولة (القادسية): 7 أهداف
9- أنايو إيوالا (العربي): 7 أهداف
10- إسماعيل خافي (القادسية): 7 أهداف