بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 فبراير 2025 06:55 صباحاً - يتساوى يوسف ناصر السلمان (الكويت) وفيتور دا سيلفا (الفحيحيل) في صدارة هدافي دوري زين الكويتي بكرة القدم مع نهاية منافسات الجولة السادسة عشرة…

نشكركم على متابعتكم خبر دوري زين الكويتي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (16) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

امير السيد

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