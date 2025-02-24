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دوري نجوم قطر (16)… نتائج وترتيب

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دوري نجوم قطر (16)… نتائج وترتيب

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 فبراير 2025 05:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج

استكملت أمس، الأحد، مباريات الجولة السادسة عشرة من دوري نجوم قطر بكرة القدم، وفيما يلي النتائج المسجلة في هذه المرحلة…

العربي × 4-2
الشحانية × أم صلال 3-2
الوكرة × الريان 0-4
الغرافة × قطر 4-2
الشمال × الخور 2-0
السد × الدحيل 2-0

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (16)
1- الدحيل: 35 نقطة
2- السد: 34 نقطة
3- الغرافة: 34 نقطة
4- الأهلي: 28 نقطة
5- الشحانية: 23 نقطة

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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