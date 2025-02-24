دوري نجوم قطر (16)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 فبراير 2025 05:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج

استكملت أمس، الأحد، مباريات الجولة السادسة عشرة من دوري نجوم قطر بكرة القدم، وفيما يلي النتائج المسجلة في هذه المرحلة…

العربي × الأهلي 4-2

الشحانية × أم صلال 3-2

الوكرة × الريان 0-4

الغرافة × قطر 4-2

الشمال × الخور 2-0

السد × الدحيل 2-0

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (16)

1- الدحيل: 35 نقطة

2- السد: 34 نقطة

3- الغرافة: 34 نقطة

4- الأهلي: 28 نقطة

5- الشحانية: 23 نقطة