نشكركم على متابعتكم خبر دوري نجوم قطر (16)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 فبراير 2025 05:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج
استكملت أمس، الأحد، مباريات الجولة السادسة عشرة من دوري نجوم قطر بكرة القدم، وفيما يلي النتائج المسجلة في هذه المرحلة…
العربي × الأهلي 4-2
الشحانية × أم صلال 3-2
الوكرة × الريان 0-4
الغرافة × قطر 4-2
الشمال × الخور 2-0
السد × الدحيل 2-0
ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (16)
1- الدحيل: 35 نقطة
2- السد: 34 نقطة
3- الغرافة: 34 نقطة
4- الأهلي: 28 نقطة
5- الشحانية: 23 نقطة