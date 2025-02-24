نشكركم على متابعتكم خبر دوري نجوم قطر… ترتيب الهدافين بعد الجولة (16) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 فبراير 2025 05:53 صباحاً - بقيت صدارة هدافي دوري نجوم قطر بكرة القدم بعهدة لاعب الشمال بغداد بونجاح بعد نهاية منافسات الجولة السادسة عشرة أمس، الأحد…
1- بغداد بونجاح (الشمال): 17 هدفاً
2- روجر غيديس (الريان): 14 هدفاً
3- رافا موجيكا (السد): 11 هدفاً
4- جوليان دراكسلر (الأهلي): 10 أهداف
5- أكرم عفيف (السد): 10 أهداف
6- ريكاردو غوميز (الوكرة): 9 أهداف
7- بيلي فان امرسفورت (الشحانية): 9 أهداف
8- انتونيو مانسي (أم صلال): 9 أهداف
9- مايكل أولونغا (الدحيل): 9 أهداف
10- سيكو يانساني (الأهلي): 8 أهداف