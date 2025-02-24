دوري نجوم قطر… ترتيب الهدافين بعد الجولة (16)

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 فبراير 2025 05:53 صباحاً - بقيت صدارة هدافي دوري نجوم قطر بكرة القدم بعهدة لاعب الشمال بغداد بونجاح بعد نهاية منافسات الجولة السادسة عشرة أمس، الأحد…

1- بغداد بونجاح (الشمال): 17 هدفاً

2- روجر غيديس (الريان): 14 هدفاً

3- رافا موجيكا (السد): 11 هدفاً

4- جوليان دراكسلر (الأهلي): 10 أهداف

5- أكرم عفيف (السد): 10 أهداف

6- ريكاردو غوميز (الوكرة): 9 أهداف

7- بيلي فان امرسفورت (الشحانية): 9 أهداف

8- انتونيو مانسي (أم صلال): 9 أهداف

9- مايكل أولونغا (الدحيل): 9 أهداف

10- سيكو يانساني (الأهلي): 8 أهداف