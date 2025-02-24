الدوري الأردني (14): الوحدات في ضيافة معان

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 فبراير 2025 05:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، الإثنين، مباريات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الأردني بكرة القدم بلقاء معان والوحدات، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

النتائج المسجلة في الجولة (14)

الصريح × الحسين إربد 1-5

السلط × الأهلي 2-0

الرمثا × الجزيرة 0-3

مغير السرحان × شباب العقبة 1-2

شباب الأردن × الفيصلي 1-1

ترتيب فرق المقدمة

1- الحسين إربد: 34 نقطة

2- الوحدات: 26 نقطة

3- الفيصلي: 21 نقطة

4- السلط: 21 نقطة

5- الرمثا: 21 نقطة