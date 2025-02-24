نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الأردني (14): الوحدات في ضيافة معان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 فبراير 2025 05:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تستكمل اليوم، الإثنين، مباريات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الأردني بكرة القدم بلقاء معان والوحدات، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.
النتائج المسجلة في الجولة (14)
الصريح × الحسين إربد 1-5
السلط × الأهلي 2-0
الرمثا × الجزيرة 0-3
مغير السرحان × شباب العقبة 1-2
شباب الأردن × الفيصلي 1-1
ترتيب فرق المقدمة
1- الحسين إربد: 34 نقطة
2- الوحدات: 26 نقطة
3- الفيصلي: 21 نقطة
4- السلط: 21 نقطة
5- الرمثا: 21 نقطة