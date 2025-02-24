دوري أدنوك الإماراتي (17)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 فبراير 2025 03:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

اختتم أمس، الأحد، مباريات المرحلة السابعة عشرة من دوري أدنوك الإماراتي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه الجولة…

شباب الأهلي × العروبة 2-0

الشارقة × البطائح 0-1

النصر × الجزيرة 2-3

بني ياس × الوحدة 0-3

اتحاد كلباء × خورفكان 0-1

دبا الحصن × عجمان 0-1

الوصل × العين 1-0

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (17)

1- شباب الأهلي: 44 نقطة

2- الشارقة: 37 نقطة

3- العين: 29 نقطة

4- الوحدة: 28 نقطة

5- الجزيرة: 27 نقطة

6- الوصل: 27 نقطة