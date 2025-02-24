نشكركم على متابعتكم خبر دوري أدنوك الإماراتي (17)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 فبراير 2025 03:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج
اختتم أمس، الأحد، مباريات المرحلة السابعة عشرة من دوري أدنوك الإماراتي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه الجولة…
شباب الأهلي × العروبة 2-0
الشارقة × البطائح 0-1
النصر × الجزيرة 2-3
بني ياس × الوحدة 0-3
اتحاد كلباء × خورفكان 0-1
دبا الحصن × عجمان 0-1
الوصل × العين 1-0
ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (17)
1- شباب الأهلي: 44 نقطة
2- الشارقة: 37 نقطة
3- العين: 29 نقطة
4- الوحدة: 28 نقطة
5- الجزيرة: 27 نقطة
6- الوصل: 27 نقطة