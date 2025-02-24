أهمية اليود وأضرار نقصه في الجسم

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 فبراير 2025 03:55 صباحاً - اليود هو عنصر غذائي أساسي يلعب دوراً حيوياً في صحة الجسم ووظائفه. يعتبر من المعادن الدقيقة التي يحتاجها الجسم بكميات قليلة جداً، ولكن نقصه يمكن أن يسبب عواقب صحية جسيمة. في هذا المقال، سوف نتناول الفوائد الصحية لليود والأضرار المحتملة لنقصه.

فوائد اليود للصحة العامة

اليود ضروري لإنتاج هرمونات الغدة الدرقية، وهي الهرمونات التي تنظم العديد من العمليات الحيوية في الجسم. إليك بعض الفوائد الرئيسية لليود:

1. دعم صحة الغدة الدرقية

يساعد في تصنيع هرمون الثيروكسين (T4) وهرمون ثلاثي اليودثيرونين (T3).

يلعب دوراً في تنظيم الأيض ودرجة حرارة الجسم.

2. تعزيز نمو الدماغ

ضروري للتطور العقلي والنمو السليم للجنين أثناء الحمل.

يحسن الوظائف الإدراكية والقدرة على التركيز والإدراك.

3. دعم النظام المناعي

يساهم في تحسين قدرة الجسم على مقاومة الالتهابات.

يقوم بتعزيز صحة الجهاز التنفسي.

أضرار نقص اليود في الجسم

نقص اليود يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة ترجع أساساً إلى تأثيره السلبي على وظيفة الغدة الدرقية. فيما يلي بعض الأضرار المرتبطة بنقص اليود:

1. تضخم الغدة الدرقية (الجويتر)

يحدث هذا الظاهرة نتيجة لمحاولة الجسم تعويض نقص اليود عن طريق زيادة حجم الغدة الدرقية، مما يمكن أن يؤدي إلى تضخم واضح في الرقبة.

2. قصور الغدة الدرقية

يؤدي نقص اليود إلى تقليل إنتاج هرمونات الغدة الدرقية، مما يترتب عليه بطء في العمليات الأيضية للشخص، ويشعر بالإرهاق المستمر والاكتئاب وزيادة في الوزن.

3. تأثيرات خطرة على الحمل والجنين

يزيد من خطر الإجهاض والولادة المبكرة.

قد يسبب الإعاقات العقلية والنمائية للمواليد.

من المهم ضمان الحصول على مستويات كافية من اليود في النظام الغذائي للحفاظ على الصحة العامة ومنع الأضرار الناتجة عن نقصه. يعتبر تناول الملح المدعم باليود والأطعمة البحرية من أفضل المصادر للحصول على كمية كافية من هذا المعدن الحيوي.