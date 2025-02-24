كيفية التعامل مع الزكام والسعال عند الأطفال

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 فبراير 2025 02:52 صباحاً - أسباب الزكام والسعال عند الأطفال

الزكام والسعال هما من الأعراض الشائعة التي تصيب الأطفال بشكل متكرر، وخاصة خلال فصل الشتاء أو فترات تغيير الفصول. يحدث الزكام نتيجة للإصابة بعدوى فيروسية تؤثر على الجهاز التنفسي، بينما يمكن أن يكون السعال عرضًا لمجموعة متنوعة من الأسباب، مثل التهاب الحلق أو الحساسية.

الأعراض المصاحبة للزكام والسعال

من المهم أن يكون الأهل على دراية بالأعراض المصاحبة للزكام والسعال لدى الأطفال حتى يتسنى لهم توفير الرعاية اللازمة. وتتضمن الأعراض الشائعة:

ارتفاع درجة الحرارة.

انسداد الأنف أو سيلانها.

العطس المتكرر.

التهاب الحلق.

السعال الجاف أو الرطب.

ألم في الأذن أو الرأس.

طرق التعامل مع الزكام والسعال

يمكن أن تكون رعاية الطفل المصاب بالزكام والسعال تحدياً للوالدين، ولكن هناك العديد من الاستراتيجيات المفيدة التي يمكن اتباعها للتخفيف من الأعراض:

العناية المنزلية

يمكن أن تلعب العناية المنزلية دورًا كبيرًا في تهدئة الأعراض وتحسين شعور الطفل. إليك بعض النصائح المفيدة:

الراحة والنوم: تأكد من أن يحصل الطفل على القدر الكافي من الراحة والنوم.

تأكد من أن يحصل الطفل على القدر الكافي من الراحة والنوم. الترطيب: توفير السوائل بكثرة، مثل الماء والحساء والعصائر، للحفاظ على ترطيب الجسم.

توفير السوائل بكثرة، مثل الماء والحساء والعصائر، للحفاظ على ترطيب الجسم. التهوية الجيدة: ضمان وجود تهوية جيدة في غرفة الطفل للمساعدة في تقليل فرصة تراكم الجراثيم.

ضمان وجود تهوية جيدة في غرفة الطفل للمساعدة في تقليل فرصة تراكم الجراثيم. استخدام مرطب الجو: يمكن لاستخدام جهاز ترطيب الجو أن يقلل من الجفاف ويساعد في تهدئة السعال.

العلاج الدوائي

في بعض الحالات، قد يحتاج الطفل إلى تدخل طبي. من المهم استشارة طبيب الأطفال في حال استمرار الأعراض أو تفاقمها. قد يوصي الطبيب باستخدام بعض الأدوية مثل:

مسكنات الألم: مثل الباراسيتامول لتخفيف الحمى وآلام الجسم.

مثل الباراسيتامول لتخفيف الحمى وآلام الجسم. مضادات الاحتقان: لتسهيل التنفس وتقليل انسداد الأنف.

لتسهيل التنفس وتقليل انسداد الأنف. الشراب المضاد للسعال: في حالات السعال الجاف المؤلم.

الوقاية من الزكام والسعال

الوقاية أفضل من العلاج. يمكن اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية لحماية الأطفال من الإصابة بالزكام والسعال:

تعليم الأطفال أهمية غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون.

تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة قدر الإمكان أثناء فترات انتشار العدوى.

تشجيع الأطفال على استخدام المناديل عند السعال أو العطس.

الحفاظ على نظام غذائي متوازن وغني بالفيتامينات.

باتباع هذه النصائح والإرشادات، يمكن للوالدين المساهمة في تقليل فرص إصابة أطفالهم بالزكام والسعال وضمان تعافيهم السريع إذا ما أصيبوا.