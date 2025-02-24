دليل العناية بالأسنان واللثة للأطفال حديثي الولادة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 فبراير 2025 01:51 صباحاً - العناية بأسنان الأطفال: بداية الرحلة

تعتبر العناية بالأسنان واللثة للأطفال من الأمور الحيوية التي يجب على الأهل عدم التغافل عنها حتى من خلال الأشهر الأولى من حياة الطفل. حيث أن الاهتمام بصحة الفم يبدأ من اليوم الأول بعد الولادة لتحقيق أساس صحي لأسنان الطفل المستقبلية.

لماذا تعتبر العناية بصحة الفم مهمة؟

من المهم الحفاظ على نظافة فم الطفل منذ البداية لعدة أسباب، منها:

الوقاية من الالتهابات الفطرية والبكتيرية التي يمكن أن تؤذي اللثة.

التأكد من نمو الأسنان اللبنية بشكل صحي وسليم.

تعليم الطفل على روتين صحي منذ الصغر.

خطوات العناية بصحة الفم للأطفال حديثي الولادة

تختلف العناية بالفم في هذه المرحلة عن الطرق التقليدية لتفريش الأسنان لدينا كبالغين. إليكم بعض الخطوات التي يمكنك اتباعها:

تنظيف الفم واللثة

ابدأ بتنظيف فم الطفل باستخدام قطعة قماش ناعمة ونظيفة مبللة بالماء الدافئ. امسح برفق لثة الطفل من مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا، خصوصًا بعد التغذية.

تجنب استخدام المنتجات الكيميائية

في الأسابيع والأشهر الأولى، تجنب استخدام معجون الأسنان أو أي منتجات فم أخرى قد تحتوي على مواد كيميائية قوية، إلا إذا نصح طبيب الأطفال بذلك.

متى يجب زيارة طبيب الأسنان؟

يوصى بزيارة طبيب الأسنان للأطفال للمرة الأولى مع ظهور أول سن لبني أو بحلول عيد ميلادهم الأول. هذه الزيارة تساعد في التعرف على أي مشاكل محتملة في صحة الفم وتوفير نصائح مخصصة لرعاية أسنان ولثة الطفل.

دور الأهل في دعم صحة الفم

لعب الأهل دورًا محوريًا في تشجيع أطفالهم على تطوير عادات صحية. تذكّر أهمية جعل العناية بالفم تجربة إيجابية وممتعة لضمان استمرار الطفل في ممارسة هذه العادات الصحية بنفسه في المستقبل.

في الختام، العناية المبكرة بصحة الفم للأطفال تضع حجر الأساس لصحة فموية قوية تدوم طيلة حياتهم. من خلال اتباع هذه النصائح، يمكنك أن تبدئي هذه الرحلة مع طفلك بأفضل طريقة ممكنة.