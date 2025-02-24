تطعيمات الأطفال: ما يجب أن تعرفه الأمهات

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 فبراير 2025 01:51 صباحاً - “`html

أهمية تطعيمات الأطفال

تعد تطعيمات الأطفال من أبرز الوسائل الوقائية التي تساهم في حماية الأطفال من العديد من الأمراض المعدية والخطيرة. توفر هذه التطعيمات مناعة قوية تساعد في تقليل انتشار الأمراض وضمان سلامة وصحة الطفل على المدى الطويل. من المهم للأمهات فهم فوائد وأهمية هذه التطعيمات لضمان صحة أطفالهن.

أنواع التطعيمات الأساسية للأطفال

تشمل برامج التطعيم الوطني العديد من اللقاحات المهة التي يجب أن يتلقاها كل طفل. إليك بعض الأنواع الأساسية:

اللقاح الثلاثي (DPaT) والذي يحمي من الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي.

اللقاح المضاد للحصبة، النكاف والحصبة الألمانية (MMR).

لقاح شلل الأطفال (OPV/IPV).

لقاح الجدري المائي.

لقاح التهاب الكبد ب.

جدول التطعيمات المعتمد

يعد الالتزام بجدول التطعيمات من الأمور الحيوية لضمان حماية الطفل في الوقت المناسب. يحدد الجدول العالمي والمحلي أعمار الأطفال التي يتعين فيها تلقي كل لقاح. ينصح بزيارة الطبيب أو اختصاصي الصحة للحصول على الجدول المناسب وفق الإرشادات المحلية.

الآثار الجانبية للتطعيمات: ما يجب أن تعرفيه

قد يشعر بعض الأطفال بآثار جانبية بسيطة بعد الحصول على التطعيم، مثل احمرار وانتفاخ في مكان الحقن أو ارتفاع طفيف في درجة الحرارة. هذه الآثار غالبًا ما تكون مؤقتة وتختفي بعد فترة قصيرة. من المهم التواصل مع الرعاية الصحية في حالة حدوث أي آثار شديدة أو غير معتادة.

كيف يمكن التقليل من الآثار الجانبية؟

توفير الراحة للطفل بعد التطعيم.

تطبيق كمادات باردة على مكان الحقن لتقليل الاحمرار والانتفاخ.

مراقبة درجة حرارة الطفل بانتظام واستشارة الطبيب عند الحاجة.

الأسئلة الشائعة حول تطعيمات الأطفال

فيما يلي بعض الأسئلة الشائعة التي قد تطرحها الأمهات حول تطعيمات الأطفال:

هل التطعيمات آمنة لطفلي؟ – نعم، التطعيمات خضعت لاختبارات دقيقة لضمان سلامتها وفعاليتها.

– نعم، التطعيمات خضعت لاختبارات دقيقة لضمان سلامتها وفعاليتها. هل يجب تأجيل التطعيم إذا كان الطفل مريضًا؟ – يُفضل التشاور مع الطبيب لتقييم حالة الطفل الصحية قبل التطعيم.

– يُفضل التشاور مع الطبيب لتقييم حالة الطفل الصحية قبل التطعيم. هل هناك حاجة لإعادة التطعيم عند الفوات؟ – الأمر يعتمد على نوع اللقاح والجدول. من المهم استشارة المختصين في حالة تجاوز الموعد.

بفهم الأمهات لأهمية التطعيمات وجدولها وآثارها الجانبية، يمكنهن اتخاذ خطوات واعية لحماية صحة أطفالهن وضمان مستقبل صحي وآمن لهم.

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