نصائح لتغذية الأطفال الخدج

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 فبراير 2025 11:53 مساءً - “`html

الأهمية الغذائية للأطفال الخدج

تعد تغذية الأطفال الخدج من الأمور الحساسة والمهمة لضمان نموهم السليم ودعم جهازهم المناعي. بسبب ولادتهم المبكرة، يحتاج هؤلاء الأطفال إلى رعاية خاصة وعناية دقيقة فيما يتعلق ببرامج تغذيتهم.

كيفية البدء بتغذية الطفل الخديج

عند الحديث عن تغذية الأطفال الخدج، يجب التركيز على العديد من الجوانب لضمان تلبية احتياجاتهم الغذائية بشكل كامل. إليك بعض النصائح المفيدة:

حليب الأم كنقطة انطلاق

يعتبر حليب الأم الخيار الأمثل للأطفال الخدج بفضل غناه بالمواد الغذائية والمضادات الحيوية الطبيعية. في حال تعذر الرضاعة الطبيعية بشكل مباشر، يمكن شفط الحليب وتقديمه للطفل عبر الزجاجة.

المكملات الغذائية الضرورية

قد يحتاج بعض الأطفال الخدج إلى مكملات غذائية معينة لضمان حصولهم على الفيتامينات والمعادن اللازمة. ينبغي استشارة الطبيب لتحديد المكملات المناسبة لكل طفل.

المتابعة الطبية الدقيقة

من الضروري أن يحظى الطفل الخديج برعاية طبية مستمرة لمراقبة نموه وتطوره. سيساعد ذلك في تعديل خطط التغذية حسب الحاجة.

الاستراتيجيات العملية لتغذية الأطفال الخدج

التغذية على فترات متقاربة وبكميات صغيرة لضمان التسهيل على الجهاز الهضمي للطفل.

المراقبة الدقيقة لأية أعراض حساسية أو مشكلات هضمية بعد تقديم الأطعمة الجديدة.

التأكد من توفير بيئة هادئة ومريحة للطفل أثناء الإطعام لتشجيع التغذية السليمة.

بتطبيق النصائح والإرشادات المذكورة أعلاه، يمكن للوالدين تعزيز صحة وتطور أطفالهم الخدج بشكل فعال وتحقيق أفضل الممكن من أجل مستقبلهم الصحي.

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