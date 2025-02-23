تأثير التغذية على صحة الفم والأسنان في الطفولة المبكرة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 فبراير 2025 11:53 مساءً - التغذية ودورها المحوري في تعزيز صحة الأطفال

تلعب التغذية السليمة دورًا حيويًا في بناء صحة الفم والأسنان للأطفال الصغار. فإن العادات الغذائية التي يكتسبها الطفل في سنواته الأولى تتجاوز تأثيرها مجرد الحفاظ على الوزن أو منع الأمراض المزمنة، بل تمتد لصحة الفم والأسنان.

العناصر الغذائية الأساسية لصحة الفم والأسنان

إن تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن يعزز بقوة من صحة الفم والأسنان. فيما يلي بعض العناصر الأساسية التي يجب وضعها في الاعتبار:

الكالسيوم وفيتامين D: يعدان عنصرين حيويين في بناء أسنان قوية والحفاظ على صحة اللثة.

يعدان عنصرين حيويين في بناء أسنان قوية والحفاظ على صحة اللثة. الفلورايد: يساعد على تقوية المينا وحمايتها من التسوس.

يساعد على تقوية المينا وحمايتها من التسوس. البروتينات: تساهم في إصلاح الأنسجة والحفاظ على سلامة الفم.

تساهم في إصلاح الأنسجة والحفاظ على سلامة الفم. الفيتامين C: ضروري للحفاظ على صحة اللثة وتعزيز مناعتها ضد العدوى.

الأطعمة التي ينبغي تناولها وتلك التي يجب تجنبها

بينما تلعب بعض الأطعمة دورًا مساعدًا في تعزيز صحة الفم، يمكن لأخرى أن تكون ضارة أو مسببة للتسوس. إليك بعض الأمثلة:

تناول الأطعمة الصحية: يوصى بشدة بتناول الفواكه والخضروات الطازجة، الألبان ومنتجاته، والمكسرات.

يوصى بشدة بتناول الفواكه والخضروات الطازجة، الألبان ومنتجاته، والمكسرات. تجنب الأطعمة السكرية والمشروبات الغازية: إذ تحتوي على مستويات عالية من السكر الذي يتسبب في تسوس الأسنان.

إذ تحتوي على مستويات عالية من السكر الذي يتسبب في تسوس الأسنان. الحد من النشويات المعقدة: مثل الخبز الأبيض والبطاطس المقلية، التي يمكن أن تعلق بين الأسنان.

نصائح لتعزيز صحة الفم للأطفال

لتحقيق أقصى استفادة من التغذية السليمة لتعزيز صحة الفم، يمكن اتباع بعض النصائح البسيطة:

التأكد من تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يوميًا، خاصة بعد تناول الأطعمة السكرية.

اختيار معجون أسنان يحتوي على الفلورايد.

تشجيع الأطفال على تناول الماء بعد كل وجبة لتعزيز إفراز اللعاب الذي يساعد في تنظيف الفم.

تحسين التغذية يمكن أن يكون له تأثير هائل ليس فقط على صحة الفم للأطفال، ولكن أيضًا على صحتهم العامة وتطورهم. توفير نظام غذائي متوازن وضمان الحفاظ على ممارسات نظافة الفم الجيدة يشكلان أسسًا قوية لصحة الأطفال الصغار.