السطو على أعمال الفنان الراحل عموري مبارك يثير جدلاً في المغرب

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 فبراير 2025 10:56 مساءً - أعربت مؤسسة عموري مبارك، المعنية بحماية إرث الفنان المغربي الراحل، عن استنكارها لـ”السطو والاستغلال غير القانوني لاسم وأعمال عموري في أنشطة تجارية غير مصرح بها”.

وأكدت المؤسسة، في بيان نشرته وسائل الإعلام المغربية، أن بعض الأفراد استغلوا اسم مؤسسة عموري مبارك بشكل احتيالي لتمويل أنشطة فنية تجارية، مستغلين مؤلفات المؤسسة وصور الفنان الراحل دون الحصول على إذن مسبق.

كما استنكر البيان تنظيم فعاليات سنوية لإحياء ذكرى وفاة الفنان عموري دون الحصول على إذن رسمي من نجله، الذي يُعتبر الوريث الشرعي المعتمد لحماية اسم وإرث والده الفني.

وأشارت المؤسسة إلى أنها تغاضت في السابق عن العديد من الانتهاكات، إلا أن تزايد هذه الممارسات الاستغلالية دفعها للإعلان عنها للجمهور.

وطالبت المؤسسات الرسمية وغير الرسمية بتوخي الحذر في دعم وتشجيع هذه الأنشطة، معتبرة أن ذلك يسهم في تعزيز السلوكيات غير الأخلاقية من قبل هؤلاء الأفراد، وفقًا للبيان.

وفي هذا السياق، أعلنت الأمانة العامة للنقابة المغربية للمهن الفنية عن تضامنها الكامل مع عائلة الفنان.