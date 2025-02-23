كندة علوش تعود للدراما في “إخواتي” بعد غياب 3 سنوات 

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 فبراير 2025 10:56 مساءً - تشهد الدراما المصرية في رمضان 2025 منافسة شرسة بين العديد من الأعمال الفنية الضخمة، ومن أبرزها مسلسل “إخواتي” الذي يجمع نخبة من النجوم، وعلى رأسهم نيللي كريم وروبي وكندة علوش. وقد بدأت منصة Watch it في الترويج للمسلسل عبر مقاطع فيديو قصيرة للفنانين المشاركين بالعمل.

تفاصيل مسلسل “إخواتي”:

يشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، بما في ذلك نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم.

المسلسل من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق، وإنتاج شركة “ميديا هب- سعدي جوهر”.

سيتم عرض المسلسل حصريًا على قناة DMC ومنصة Watch it الرقمية.

المسلسل يندرج تحت نوعية الدراما الاجتماعية التي تناقش العديد من القضايا الهامة التي تخص المرأة العربية.

عودة النجوم:

تعود كندة علوش إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب دام 3 سنوات، منذ تقديمها مسلسل “ستات بيت المعادي” في عام 2021.

وكان آخر أعمال نيللي كريم في الدراما مسلسل “فراولة” الذي عرض في رمضان الماضي.

وكان مسلسل “حضرة العمدة” اخر اعمال روبي الدرامية وعرض في رمضان قبل الماضي.

الترويج للمسلسل:

قامت منصة Watch it بنشر مقطع فيديو قصير للفنانة كندة علوش عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، تعلن فيه عن مشاركتها في المسلسل.

وقد لاقت مقاطع البرومو الترويجية للمسلسل تفاعلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي.