بيع سجن “كريستي” الشهير في روسيا بمزاد علني

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 فبراير 2025 10:56 مساءً - تم الإعلان عن بيع سجن “كريستي” المعروف في مدينة سان بطرسبرغ الروسية، والذي احتضن ثوارًا ومعارضين عبر العصور، في مزاد علني بهدف تحويله إلى فندق ومطاعم ومتحف ومساحات للمعارض الفنية، وفقًا لما ذكره المالك الجديد.

يقع هذا السجن، الذي يُعتبر من المعالم البارزة في سان بطرسبرغ، في قلب المدينة القديمة ويعود تاريخه إلى نهاية القرن التاسع عشر.

تم بيع السجن بمبلغ يتجاوز 1.1 مليار روبل (أكثر من 12.56 مليون دولار) لشركة “كاي في سي” الروسية المتخصصة في تطوير العقارات، حسبما أفاد الموقع الرسمي للمزادات الحكومية.

وأوضحت شركة “كاي في سي” في بيان رسمي أنها تهدف إلى “إضفاء حياة جديدة” على هذا المبنى التاريخي، حيث ستقوم بتحويله إلى متحف يحتفظ بذاكرة “كريستي” وتاريخه العريق، بالإضافة إلى إنشاء فندق ومطاعم ومعارض فنية.

وأشار البيان إلى أن المشروع سيكون “أحد أكثر مشاريع البناء طموحًا في سان بطرسبرغ”، ويهدف إلى جذب الزوار والمهتمين بتاريخ المدينة العريق، وفقًا لوسائل الإعلام الروسية.

يُذكر أن سجن “كريستي” شهد احتجاز العديد من الشخصيات التاريخية البارزة، بما في ذلك الثائر الروسي.