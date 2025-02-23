وفاة 5 أطفال في حريق بمدينة تمارة المغربية

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 فبراير 2025 10:56 مساءً - توفي 5 أطفال نتيجة حريق اندلع في شقة بمدينة تمارة، القريبة من العاصمة الرباط، ويُعتقد أن السبب وراء الحريق هو انفجار شاحن هاتف كان موصولًا بالكهرباء، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام المغربية.

وأفادت التقارير بأن أعمار الأطفال الذين فقدوا حياتهم تتراوح بين 3 و 12 عامًا.

وقد بدأت السلطات الأمنية تحقيقًا في الحادث، تحت إشراف النيابة العامة، للبحث في أسباب الحريق.