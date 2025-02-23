أسبوع الموضة في لندن لخريف 2025: أبرز الاتجاهات والتصاميم

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 فبراير 2025 09:55 مساءً - انطلق أسبوع الموضة في لندن لخريف 2025 يوم الخميس 20 فبراير، وشهد عرضًا مميزًا لعلامة هاريس ريد التجارية. تعرف على أبرز اتجاهات الموضة التي ظهرت حتى الآن في هذا الحدث البارز.

أبرز اتجاهات موضة خريف 2025 في لندن:

الفيونكات الكبيرة:

تزينت العديد من التصاميم بفيونكات كبيرة الحجم، مما أضفى لمسة أنثوية أنيقة.

ظهرت الفيونكات في فساتين الزفاف وفساتين السهرة، مضيفةً لمسة من الفخامة والتميز.

ظهرت الفيونكات في منطقة الصدر، ومنطقة الخصر.

تصاميم متنوعة:

ظهرت فساتين زفاف بدون أكمام.

فساتين حمراء مزينة بالزهور الكبيرة.

معلومات إضافية:

شهد أسبوع الموضة في لندن هذا الموسم جدولًا أقل ازدحامًا مقارنةً بالمواسم السابقة.

اختارت العديد من العلامات التجارية الصغيرة مثل Chopova Lowena و Knwls تقديم عروضها مرة واحدة سنويًا.

ومن المتوقع أن تعود هذه العلامات إلى جدول العروض في سبتمبر.