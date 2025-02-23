نصائح للآباء الجدد حول تغذية أطفالهم

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 فبراير 2025 09:55 مساءً - كيفية توفير التغذية الأفضل للأطفال حديثي الولادة

تغذية الأطفال حديثي الولادة تعد من أكثر المسائل التي تشغل بال الأمهات والآباء الجدد. التغذية السليمة لها تأثير كبير على نمو الطفل وصحته العامة. هنا نقدم بعض الإرشادات التي يمكن أن تساعد الآباء الجدد في رحلتهم مع تغذية أطفالهم:

فوائد الرضاعة الطبيعية

الرضاعة الطبيعية تمد الطفل بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها في أول أشهر من حياته.

تعزيز مناعة الطفل وحمايته من الأمراض.

تعزيز العلاقة العاطفية بين الأم والطفل.

إدخال الأطعمة الصلبة

عادة ما يبدأ إدخال الأطعمة الصلبة في فترة بين 4 إلى 6 أشهر.

يجب البدء بتقديم أطعمة مكونة من مكونات بسيطة، مثل الحبوب والخضراوات المسلوقة.

تجنب الأطعمة التي تحتوي على سكريات أو ملح زائد.

الحفاظ على ترطيب جسم الطفل

الحليب سواء كان طبيعيًا أو صناعيًا، كافٍ لترطيب الطفل في الأشهر الأولى.

بعد إدخال الأطعمة الصلبة، يمكن تقديم كميات صغيرة من الماء.

الاستجابة لحاجات الطفل الغذائية

يجب أن يكون الطفل هو الدليل للوقت الذي يريد فيه الرضاعة أو تناول الأطعمة.

الاستماع إلى إشارات الجوع والشبع لدى الطفل يساعد في بناء علاقة صحية مع الطعام.

تذكر أن كل طفل يختلف عن الآخر، لذا قد تختلف حاجاته الغذائية. استشر طبيب الأطفال دائمًا للحصول على نصائح مخصصة لطفلك.