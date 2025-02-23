مودريتش: ريال مدريد ما يزال بإمكانه التطور أكثر

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 فبراير 2025 08:00 مساءً - علق لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، على انتصار فريقه أمام جيرونا، بنتيجة 2-0، مساء اليوم، في الجولة 25 من الدوري الإسباني.

ونجح مودريتش بتسجيل الهدف الأول لفريقه من خلال تسديدة قوية، فيما سجل فينيسيوس جونيور الهدف الثاني.

وقال مودريتش في تصريحات عقب المباراة: “لقد قلت عدة مرات أنني ممتن للغاية وفخور بالحب الذي يُظهره لي مشجعو ريال مدريد كل يوم. شكراً، لا شيء أكثر”.

وأضاف: “انتصار مهم للغاية، علينا أن نُواصل القتال، لقد لعبنا مباراة جيدة جداً بعد الليلة الرائعة في ذلك اليوم (يقصد مواجهة مانشستر سيتي)، ليس من السهل أن نشعر بالإثارة بعد الكثير من الإرهاق لكننا فعلنا ذلك”.

وعن الهدف الذي سجله، أوضح: “لقد تُركت وحدي، وسيطرت على الكرة، وسددتها بشكل جيد ودخلت المرمى. لا أعرف إذا كانت هذه واحدة من أفضل الأهداف، إنه هدف جميل، ومن المميز أن تسجل دائماً في البرنابيو”.

وأتم: “تُظهر المباريات الأخيرة أننا في لحظة جيدة وعلينا أن نستمر، لا يُمكننا أن نكون سيئين، علينا أن نستمر وأعتقد أنه لا يزال بإمكاننا النمو كفريق”.