سرطان المرارة: عوامل الخطر والأعراض وطرق الكشف المبكر والعلاج

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 فبراير 2025 08:00 مساءً - سرطان المرارة هو مرض خطير يتسم بصعوبة الكشف المبكر، مما يؤدي إلى تأخر العلاج وانخفاض فرص الشفاء. في هذا المقال، سنتناول عوامل الخطر التي تزيد من احتمالية الإصابة بسرطان المرارة، والأعراض التي يجب الانتباه إليها، وأهمية الكشف المبكر، بالإضافة إلى خيارات العلاج المتاحة.

ما هو سرطان المرارة؟

سرطان المرارة هو نمو غير طبيعي للخلايا يبدأ في المرارة، وهي عضو صغير يقع أسفل الكبد. يتميز هذا النوع من السرطان بصعوبة اكتشافه في المراحل المبكرة، مما يجعل التشخيص والعلاج أكثر تحديًا.

عوامل الخطر التي تزيد من احتمالية الإصابة بسرطان المرارة:

حصوات المرارة:

تعتبر حصوات المرارة من أبرز عوامل الخطر، حيث يمكن أن يؤدي الالتهاب المزمن الناتج عنها إلى تغييرات سرطانية في بطانة المرارة.

السمنة وسوء التغذية:

زيادة الوزن واتباع نظام غذائي غني بالدهون وقليل الألياف يزيد من خطر الإصابة بحصوات المرارة، وبالتالي يزيد من خطر الإصابة بسرطان المرارة.

عدوى السالمونيلا التيفية المزمنة:

العدوى المستمرة ببكتيريا التيفوئيد تزيد من خطر الإصابة بسرطان المرارة.

العمر والجنس:

النساء فوق سن الأربعين، وخاصة اللاتي لديهن تاريخ من الإصابة بحصوات المرارة، هن أكثر عرضة للإصابة بسرطان المرارة.

العوامل البيئية:

التعرض للمواد الكيميائية الصناعية والمعادن الثقيلة والاستعداد الوراثي قد يساهم في الإصابة بسرطان المرارة.

أعراض سرطان المرارة:

ألم مستمر في الجزء العلوي من البطن.

فقدان الوزن غير المبرر.

فقدان الشهية.

اليرقان (اصفرار الجلد والعينين).

تورم البطن واحتباس السوائل.

بول داكن وبراز شاحب.

أهمية الكشف المبكر:

يساعد الكشف المبكر في زيادة فرص الشفاء وتحسين نتائج العلاج.

يمكن أن يساعد التصوير بالموجات فوق الصوتية واختبارات وظائف الكبد في الكشف عن سرطان المرارة في مراحله المبكرة.

خيارات العلاج:

الجراحة:

تعتبر الجراحة هي العلاج الأكثر فعالية، خاصة في المراحل المبكرة من السرطان.

العلاج الكيميائي والإشعاعي:

يمكن استخدام العلاج الكيميائي والإشعاعي لإبطاء تقدم السرطان وتخفيف الأعراض في الحالات المتقدمة.

هذا وسرطان المرارة هو مرض خطير يتطلب التوعية بأعراضه وعوامل الخطر المرتبطة به. الكشف المبكر يلعب دورًا حاسمًا في تحسين فرص الشفاء. إذا كنت تعاني من أي أعراض غير عادية، استشر طبيبك فورًا.