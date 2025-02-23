أهمية الفيتامينات والمعادن في تغذية الأطفال حديثي الولادة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 فبراير 2025 08:00 مساءً - “`html

فهم أساسيات الفيتامينات والمعادن

تلعب الفيتامينات والمعادن دوراً حيوياً في نمو الأطفال حديثي الولادة وضمان صحتهم العامة. على الرغم من أن الأطفال يحصلون على قدر كبير من احتياجاتهم الغذائية من حليب الأم أو الحليب الصناعي، إلا أن هناك بعض العناصر الغذائية التي يجب التركيز عليها لضمان نمو صحي وسليم.

الفيتامينات الأساسية للأطفال حديثي الولادة

فيتامين D: يساعد فيتامين D في امتصاص الكالسيوم والبناء الصحي للعظام. ينصح الأطباء بتعريض الأطفال لأشعة الشمس المباشرة لبضع دقائق يومياً أو الحصول على مكملات فيتامين D المناسبة لتفادي نقص هذا الفيتامين الحيوي.

يساعد فيتامين D في امتصاص الكالسيوم والبناء الصحي للعظام. ينصح الأطباء بتعريض الأطفال لأشعة الشمس المباشرة لبضع دقائق يومياً أو الحصول على مكملات فيتامين D المناسبة لتفادي نقص هذا الفيتامين الحيوي. فيتامين A: يعتبر فيتامين A مهمًا للبصر الجيد وتطوير الجهاز المناعي. يمكن أن يحصل الأطفال على هذا الفيتامين من حليب الأم أو من خلال الحليب المدعم.

يعتبر فيتامين A مهمًا للبصر الجيد وتطوير الجهاز المناعي. يمكن أن يحصل الأطفال على هذا الفيتامين من حليب الأم أو من خلال الحليب المدعم. فيتامين C: يساعد فيتامين C في تعزيز الجهاز المناعي وإنتاج الكولاجين المسؤول عن بناء الجلد والأنسجة. يتواجد بشكل طبيعي في العديد من الفواكه والخضروات.

المعادن الضرورية

الكالسيوم: عنصر أساسي لبناء العظام والأسنان القوية. يُعتبر حليب الأم أو الصناعي مصدرًا ممتازًا للكالسيوم في هذا العمر.

عنصر أساسي لبناء العظام والأسنان القوية. يُعتبر حليب الأم أو الصناعي مصدرًا ممتازًا للكالسيوم في هذا العمر. الحديد: مهم لنقل الأكسجين في الجسم ويساعد في تطوير الدماغ. يُوصى عادة بإدخال مكملات الحديد للأطفال الذين يولدون بوزن منخفض أو لديهم مخاطر لنقص الحديد.

مهم لنقل الأكسجين في الجسم ويساعد في تطوير الدماغ. يُوصى عادة بإدخال مكملات الحديد للأطفال الذين يولدون بوزن منخفض أو لديهم مخاطر لنقص الحديد. الزنك: يدعم الزنك وظائف جهاز المناعة ويساعد في عملية الهضم. يمكن الحصول عليه من خلال الحليب أو الأطعمة المدعمة به عند بدء تقديم الأطعمة الصلبة.

التحديات والتوصيات

يواجه العديد من الآباء تحديات في توفير جميع الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها أطفالهم. هنا تأتي أهمية استشارة الأطباء والمتخصصين في التغذية لضمان أن يحصل الطفل على ما يلزم من عناصر غذائية تعزز نموه الصحي وتطوره الطبيعي.

بشكل عام، فإن اتباع نظام غذائي متوازن والاعتماد على المصادر الطبيعية عند الإمكان يُعتبر أفضل نهج لضمان الصحة الجيدة للأطفال حديثي الولادة.

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