الثعلبة البقعية: الأسباب والأعراض وأنواع العلاج

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 فبراير 2025 06:59 مساءً - الثعلبة البقعية هي أحد أمراض المناعة الذاتية الشائعة التي تتسبب في تساقط الشعر المفاجئ في فروة الرأس ومناطق أخرى من الجسم على مستويات مختلفة، وتختلف شدتها من شخص إلى آخر، ولها ثلاثة أنواع رئيسية: الثعلبة البقعية، الثعلبة الشاملة التي يتساقط فيها شعر فروة الرأس، والثعلبة الشاملة التي يتساقط فيها الشعر في الجسم بالكامل.

ما هي الثعلبة؟

الثعلبة هي مصطلح طبي يشير إلى تساقط الشعر في بقع، سواء كانت في فروة الرأس، اللحية، تحت الإبطين، الساقين، أو في الجسم بالكامل.

من يصاب بالثعلبة البقعية؟

يعاني حوالي 2% من الأشخاص حول العالم من الثعلبة البقعية.

يمكن لأي شخص في أي عمر أن يصاب بالثعلبة البقعية.

غالبًا ما يظهر تساقط الشعر لأول مرة خلال مرحلة الطفولة.

تظهر أكثر من 80% من الحالات قبل سن الأربعين.

أسباب الثعلبة البقعية:

الثعلبة مرض متعدد الجينات مرتبط بالعوامل الوراثية.

هو مرض مناعي ذاتي يصيب الأشخاص بسبب اختلافات جينية.

يزيد خطر الإصابة كلما كان لك قريب مصاب بالثعلبة البقعية.

أعراض الثعلبة البقعية:

تساقط الشعر في بقع دائرية أو بيضاوية في فروة الرأس، اللحية، الوجه، أو أي منطقة أخرى من الجسم.

تساقط الشعر ونموه مرة أخرى في نفس التوقيت في مناطق مختلفة من الجسم.

تساقط الشعر بشكل كبير في فترات قصيرة، غالبًا في جانب واحد من فروة الرأس.

قد يصاحب الثعلبة أعراض نفسية مثل الوحدة، الانسحاب الاجتماعي، الاكتئاب، القلق، الغضب، واليأس.

علاج الثعلبة البقعية:

الثعلبة مرض مناعي ذاتي، وبالتالي لا يمكن علاجه بشكل نهائي.

يمكن للعلاج أن يخفف تساقط الشعر لدى حوالي 50% من المرضى.

هناك ثلاثة علاجات جديدة للثعلبة وافقت عليها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA).

قد تعود حالة تساقط الشعر مرة أخرى بعد العلاج، لأن الثعلبة مرض مزمن.

يمكن إدارة المرض بالأدوية التي يصفها الطبيب المختص، حسب شدة الحالة.

يمكن استشارة طبيب نفسي في حالة وجود اضطرابات نفسية مصاحبة.