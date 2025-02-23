التعادل يحسم موقعة لايبزيج وهايدنهايم

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 فبراير 2025 06:59 مساءً - حسم التعادل الإيجابي، بهدفين لمثلهما، مباراة لايبزيج وضيفه هايدنهايم، مساء اليوم، ضمن الجولة 23 من الدوري الألماني.

ثنائية لايبزيج حملت توقيع كل من لويس أوبيندا (د45)، وبنيامين سيسكو (د64) من علامة الجزاء، فيما سجل ماتياس هونساك (د6)، ومارفن بيرنجير (د13) من علامة الجزاء هدفي هايدنهايم.

بهذه النتيجة، رفع لايبزيج رصيده إلى 38 نقطة في المركز السادس، وأصبح رصيد هايدنهايم 15 نقطة في المركز 16.