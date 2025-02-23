كيفية تخزين حليب الثدي بشكل صحيح

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 فبراير 2025 06:59 مساءً - “`html

أهمية تخزين حليب الثدي بطريقة صحيحة

تُعد مرحلة الرضاعة الطبيعية من أهم المراحل للأمهات والرضع، حيث يوفر حليب الثدي التغذية المثلى للرضيع. لضمان الحفاظ على جودة حليب الثدي، يجب تخزينه بطريقة سليمة وصحيحة. هذه الخطوات تضمن بقاء الحليب طازجًا وآمنًا لطفلك.

الخطوات الأساسية لتخزين حليب الثدي

تأكدي من غسل يديك جيدًا قبل التعامل مع حليب الثدي.

استخدمي حاويات نظيفة ومعقمة لتخزين الحليب، مثل الزجاجات أو الأكياس المخصصة.

قومي بوسم كل حاوية بتاريخ الحلب لتتمكني من استخدام الأقدم أولًا.

اتركي مساحة حوالي سنتمترين في الحاوية لتتمدد عند التجميد.

طرق التخزين المختلفة

يمكن تخزين حليب الثدي في الثلاجة أو المجمد بناءً على المدة الزمنية المرغوب بها للاحتفاظ بالحليب. تختلف مدة الصلاحية بناءً على الطريقة المستخدمة:

في درجة حرارة الغرفة (حتى 25 درجة مئوية): لمدة تصل إلى 4 ساعات.

في الثلاجة (على درجة حرارة 4 درجات مئوية أو أقل): لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 أيام.

في المجمد (على درجة حرارة -18 درجة مئوية أو أقل): يمكن تخزينه لمدة 6 أشهر وحتى 12 شهرًا.

نصائح لإذابة حليب الثدي

لتذويب الحليب، انقليه من المجمد إلى الثلاجة بليلة قبل الحاجة لاستخدامه.

يمكن تدفئة الحليب بوضعه في ماء دافئ لمدة قصيرة. لا تستخدمي الميكروويف، لأنه قد يغير من جودة الحليب.

تأكدي من رج الحليب بلطف بعد التدفئة لتجانسه.

أمور يجب تجنبها

عدم إعادة تجميد الحليب الذي تم إذابته.

تجنب خلط الحليب الطازج مع آخر مجمد.

عدم استخدام الحليب الذي يبقى خارج الثلاجة لأكثر من 4 ساعات.

بتبع هذه النصائح، يمكنك التأكد من أن حليب الثدي سيظل مغذيًا وآمنًا لطفلك، مما يساهم في تعزيز صحته ونموه الطبيعي.

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