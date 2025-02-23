صيام رمضان لمرضى الجلطات: نصائح وإرشادات هامة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 فبراير 2025 06:59 مساءً - يستطيع مرضى الجلطات الصيام في رمضان، ولكن بشرط اتباع بعض الإرشادات والإجراءات الهامة، التي قدمها الدكتور حسين كمال، أستاذ القلب والأوعية الدموية بكلية طب القصر العيني، لضمان صيام آمن وتجنب أي مضاعفات صحية.

استشارة الطبيب ضرورية

يجب على مرضى الجلطات، سواء في الأوردة أو الشرايين، استشارة الطبيب قبل البدء في الصيام.

الطبيب هو من يحدد ما إذا كان الصيام آمنًا للمريض بناءً على حالته الصحية ونوع الأدوية التي يتناولها.

تنظيم الأدوية

إذا كان المريض يتناول أدوية مميعة للدم، فقد يحتاج الطبيب إلى تعديل الجرعات لتناسب الصيام.

بعض الأدوية لا يمكن تغيير أوقاتها، مما قد يستدعي الإفطار.

الحفاظ على الترطيب

شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور لمنع الجفاف، الذي قد يزيد من خطر تخثر الدم.

تجنب المشروبات المدرة للبول مثل القهوة والشاي بكميات كبيرة.

وجبات متوازنة

التركيز على تناول الأغذية الغنية بالألياف والبروتينات الصحية، مثل الخضروات، الفواكه، والأسماك.

تجنب الأطعمة الدهنية والمالحة التي قد تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الجلطات.

وجبة السحور

تناول وجبة السحور قبل الفجر مباشرة للحفاظ على مستوى الطاقة طوال اليوم.

تجنب الإرهاق

عدم بذل مجهود بدني شاق أثناء النهار.

أخذ قسط كافٍ من الراحة والنوم المنتظم.

علامات الخطر تستدعي الإفطار الفوري

يجب الإفطار فورًا والتوجه للطبيب إذا ظهرت أي من هذه الأعراض:

دوخة شديدة أو فقدان التوازن.

صداع شديد غير معتاد.

خدر أو ضعف مفاجئ في أحد الأطراف.

صعوبة في التحدث أو الرؤية.

نصائح إضافية

قياس ضغط الدم بانتظام.

مراقبة مستوى السكر في الدم، خاصة لمرضى السكري.

الحفاظ على نظام غذائي صحي ومتوازن.

الراحة والاسترخاء قدر الإمكان.