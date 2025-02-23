المشي: مفتاح الصحة والحياة الأطول في عالم سريع الخطى

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 فبراير 2025 06:00 مساءً - في عالمنا المتسارع، حيث يغلب نمط الحياة المستقر، يبرز المشي كحل بسيط وفعال لتحسين الصحة العامة. فالمشي ليس مجرد وسيلة للتنقل، بل هو مفتاح لحياة أطول وأكثر صحة.

فوائد المشي لصحة القلب والأوعية الدموية:

تشير الأبحاث إلى أن المشي اليومي بمعدل 2200 خطوة يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة.

تزداد الفوائد الصحية مع زيادة عدد الخطوات، حيث يحقق المشي ما بين 9000 و10500 خطوة يوميًا أعظم الفوائد.

المشي: نشاط بدني سهل ومتاح للجميع:

المشي لا يتطلب أي معدات متخصصة أو تدريب، مما يجعله خيارًا رائعًا للأشخاص من جميع الأعمار ومستويات اللياقة البدنية.

يمكن دمج المشي بسهولة في الروتين اليومي، مثل المشي إلى العمل أو المدرسة، أو المشي أثناء استراحة الغداء.

أهمية تحقيق التوازن بين النشاط والخمول:

السلوك المستقر يعاكس فوائد النشاط البدني، حتى لو وصلت إلى عدد الخطوات اليومية الموصى بها.

لتحقيق أقصى استفادة من المشي، قلل من وقت الجلوس وزد من وقت الخطوات.

يمكن أن يساعد المشي لمسافات قصيرة على مدار اليوم في مواجهة الآثار السلبية للجلوس لفترات طويلة وتحسين صحة القلب.

نصائح لجعل المشي جزءًا من روتينك اليومي:

ابدأ ببطء وزد عدد الخطوات تدريجيًا.

ابحث عن طرق لجعل المشي ممتعًا، مثل المشي مع صديق أو الاستماع إلى الموسيقى.

استخدم عداد الخطى لتتبع تقدمك.

اجعل المشي جزءًا من روتينك اليومي، مثل المشي أثناء استراحة الغداء أو بعد العشاء.