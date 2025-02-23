العربي يتجاوز الأهلي .. والشحانية يفوز على أم صلال

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 فبراير 2025 06:00 مساءً - تغلب العربي على نظيره الأهلي، بنتيجة 4-2، مساء اليوم، في الجولة 16 من الدوري القطري.

رباعية الفائز حملت توقيع كل من علاء الدين حسن (د29)، رودريجو رودريجو “هدفين” (د33، د45)، وأحمد عبد المتعال (د90+3) من علامة الجزاء.

فيما سجل جوليان دراكسلر (د14) من علامة الجزاء، وسيكو يانساني (د80) من ركلة جزاء أيضاً هدفي الأهلي.

بهذه النتيجة، رفع العربي رصيده إلى 19 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 28 نقطة في المركز الرابع.

وفي مباراة ثانية، تغلب الشحانية على أم صلال بنتيجة 3-2.

بهذا الفوز، رفع الشحانية رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس، وتجمد رصيد أم صلال عند 14 نقطة في المركز 11.