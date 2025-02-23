‎رئيس الدولة ونائباه يتمنون لبابا الفاتيكان الشفاء العاجل

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 فبراير 2025 06:00 مساءً - متابعة: نازك عيسى

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، برقية إلى قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، متمنياً له الشفاء العاجل إثر العارض الصحي الذي تعرض له، داعياً الله عز وجل أن يمنحه دوام الصحة والعافية.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي “رعاه الله”، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتين مماثلتين إلى قداسة البابا فرنسيس متمنين له الشفاء العاجل.