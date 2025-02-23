منقوع اللبان الدكر على الريق.. فوائد مذهلة للجهاز الهضمي

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 فبراير 2025 04:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يُعرف اللبان الدكر برائحته الخشبية الحارة، ويمكن استخدامه عبر الاستنشاق، أو امتصاصه عبر الجلد، أو تناوله كمكمل غذائي. وعلى الرغم من اعتماده في الطب التقليدي لعلاج العديد من المشكلات الصحية، فإن بعض الفوائد المنسوبة إليه لا تزال بحاجة إلى إثبات علمي.

يُساعد اللبان الدكر في تقليل الالتهابات المرتبطة بأمراض المفاصل، حيث يعمل على منع إفراز مركبات اللوكوترين، التي تُسبب الالتهاب وتزيد من تفاقم الأعراض.

تشير الدراسات إلى أن حمض البوزويليك الموجود في اللبان الدكر قد يُساهم في تقليل فقدان الغضاريف والتهاب الأنسجة، كما أظهرت الأبحاث على البشر أن مكملات اللبان قد تُساعد في تخفيف آلام التهاب المفاصل وتحسين القدرة على الحركة.

في تجارب أُجريت على الفئران، أظهر اللبان الدكر قدرة على تقليل الالتهابات، لكنه كان أقل فعالية مقارنةً بالأدوية القياسية المستخدمة لعلاج التهاب المفاصل.

يُساعد اللبان الدكر في تخفيف أعراض القولون العصبي والتهاب القولون التقرحي، حيث يساهم في تقليل آلام البطن، والانتفاخ، والاضطرابات المزاجية مثل القلق والاكتئاب المرتبطين بمشكلات الجهاز الهضمي.

كما وجدت الدراسات أن تناول مكملات اللبان بجرعة 250 ملجم يوميًا لمدة 6 أشهر قد يُساعد في تحسين أعراض القولون العصبي لدى بعض المرضى.

يتميز اللبان الدكر بخصائص مضادة للالتهابات تُساعد في تخفيف آلام المفاصل وتحسين صحة الجهاز الهضمي، إلا أن بعض الادعاءات حول فوائده لا تزال بحاجة إلى المزيد من الأبحاث العلمية لإثبات فعاليتها بشكل قاطع. لذا، يُنصح باستشارة الطبيب قبل استخدامه كمكمل غذائي، خاصةً لمن يعانون من أمراض مزمنة أو يتناولون أدوية معينة.