المشي الصباحي أم الجري المسائي .. أيهما أفضل لصحة القلب؟

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 فبراير 2025 04:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تُعدّ ممارسة الرياضة من الأمور الضرورية، خاصة لأولئك الذين يعانون من أمراض القلب، حيث تساهم في تحسين الصحة العامة وتقليل فرص الإصابة بأي مضاعفات صحية. لكن السؤال المطروح هو: أي النوعين أفضل لصحة القلب؟

في حال الرغبة في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، المشي الصباحي يُعتبر الخيار الأفضل، بينما الجري المسائي يقدم فوائد عديدة للجسم. ويعتمد اختيار المشي أو الجري على عدة عوامل، منها:

إذا كان الشخص من كبار السن أو المبتدئين أو يعاني من آلام المفاصل، فإن المشي الصباحي هو الخيار الأنسب. الجري المسائي قد يؤدي إلى مشاكل صحية مزعجة، خاصةً للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في المفاصل أو القلب.

يتميز المشي الصباحي بقدرته الفائقة على حرق الدهون الزائدة في الجسم، خصوصًا عند ممارسته على معدة فارغة، حيث تكون مستويات الطاقة في الجسم مرتفعة مما يساعد على حرق الدهون بشكل أكثر فعالية.

المشي الصباحي يساعد على تنظيم ضغط الدم طوال اليوم، بالإضافة إلى تحسين جودة النوم، مما يعزز الصحة العامة. بينما الجري المسائي يمكن أن يساعد في تخفيف التوتر، إلا أن القيام به لفترات طويلة قد يؤثر على النوم في المساء.

المشي الصباحي يُعتبر الخيار الأنسب لصحة القلب، خاصة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية أو أولئك الذين يفضلون بداية يومهم بنشاط مريح. بينما الجري المسائي يقدم فوائد أخرى مثل تخفيف التوتر، إلا أن تأثيره على النوم يمكن أن يتطلب بعض الحذر.