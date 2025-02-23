نشكركم على متابعتكم خبر لبشرة أفضل.. الحرنكش كنز صحي بفوائد مذهلة ستغير حياتك على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 فبراير 2025 04:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يُعد الحرنكش من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية المهمة، حيث يتميز بخصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، مما يجعله إضافة قيّمة إلى أي نظام غذائي صحي. وعلى الرغم من حجمه الصغير، إلا أن فوائده الصحية كبيرة ومتعددة.

وقد سلطت النجمة البوليوودية شيلبا شيتي الضوء على فوائد الحرنكش بعد مشاركتها تجربتها في قطفه من حديقتها، مشيدةً بغناه بـفيتامين C ودوره الفعّال في تعزيز الصحة العامة.

يحتوي الحرنكش على مجموعة من المركبات النباتية المفيدة، مثل حمض الغاليك، وبيتا كاروتين، والفلافونويدات، والتي تلعب دورًا أساسيًا في تقليل الالتهابات وتعزيز المناعة.

ووفقًا لدراسة، فإن تناول 100 جرام من عصير الحرنكش الطازج مرتين يوميًا لمدة أربعة أسابيع ساهم في تحسين مؤشرات الالتهاب، مما يعزز دوره في الوقاية من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والاضطرابات العصبية.

يُعتبر فيتامين C والفلافونويدات من العناصر الأساسية التي تدعم صحة القلب، حيث تساعد في تقليل خطر تصلب الشرايين وتحسين تدفق الدم.

كما يحتوي الحرنكش على البوتاسيوم وحمض الفوليك، وهما عنصران مهمان في:

-تنظيم ضغط الدم

-تقليل مستويات الكوليسترول الضار

-خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

يتميز الحرنكش بغناه بـالألياف الغذائية التي تلعب دورًا هامًا في تحسين عملية الهضم، حيث يتكون من:

60% سليلوز

27% هيميسليلوز

13% بكتين

تساعد هذه الألياف في تنظيم مستويات السكر في الدم من خلال تحقيق التوازن بين هرموني الأنسولين والجلوكاجون، مما يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري. كما تعزز من صحة الجهاز الهضمي عبر تحسين حركة الأمعاء ومنع الإمساك.

بفضل احتوائه على نسبة عالية من فيتامين C، يساهم الحرنكش في تحفيز إنتاج الكولاجين، وهو البروتين الأساسي الذي يحافظ على مرونة البشرة ونضارتها.

وتشير الأبحاث إلى أن تناول الفواكه الغنية بفيتامين C يساعد في:

-تأخير ظهور التجاعيد

-حماية البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية

-تعزيز إشراقة البشرة وإبطاء علامات الشيخوخة

يعد الحرنكش فاكهة مغذية مليئة بالفوائد الصحية، بدءًا من تعزيز المناعة وصحة القلب، وصولًا إلى تحسين عملية الهضم ومنح البشرة نضارة طبيعية. لذا، فإن إدراجه في النظام الغذائي اليومي يمكن أن يكون خطوة رائعة نحو صحة أفضل وحياة أكثر حيوية.