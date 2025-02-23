من أجل صحة قلبك… تخلّصي فوراً من هذه الأطعمة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 فبراير 2025 03:59 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يشدد أطباء القلب على أن الوقاية من أمراض القلب تبدأ من النظام الغذائي، حيث يمكن تقليل المخاطر بشكل كبير عبر الحد من استهلاك بعض الأطعمة الضارة أو تجنبها تمامًا.

وفي تقرير نشرته صحيفة هافبوست الأميركية، أوصى خبراء التغذية وأطباء القلب بالتوقف فورًا عن تناول ثلاثة أنواع من الأطعمة بسبب تأثيرها السلبي على صحة القلب.

يُعتبر الخبز الأبيض من أكثر الأطعمة استهلاكًا، خاصة في الدول العربية، لكنه قد يكون ضارًا بالقلب. تحذر ميشيل روثنشتاين، اختصاصية التغذية الوقائية من أمراض القلب، من أن:

“الخبز الأبيض يحتوي على مؤشر غلوكوزي مرتفع، ويفتقر إلى العناصر الغذائية والألياف مقارنة بخيارات الحبوب الكاملة، مما يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم، وزيادة مقاومة الإنسولين، وزيادة الوزن، وهي عوامل تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب”.

-تُعد الأطعمة المقلية، مثل البطاطس المقلية، من الخيارات غير الصحية على الإطلاق للقلب. ويؤكد الدكتور سامان ستاره شيناس، اختصاصي أمراض القلب، أن قلي الطعام يغير تركيبته الغذائية، حيث:

-يفقد الطعام نسبة من الماء ويمتص الدهون.

-يؤدي إعادة استخدام الزيت إلى زيادة الدهون المتحولة، التي ترتبط بزيادة خطر أمراض القلب التاجية، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة.

-يُجمع خبراء التغذية على ضرورة تجنب اللحوم المصنّعة مثل السجق، والهوت دوغ، واللحوم المقددة، حيث تحتوي على:

-كميات عالية من الصوديوم، مما قد يرفع ضغط الدم.

-مواد حافظة قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

للحفاظ على صحة القلب، ينصح الأطباء باتباع نظام غذائي متوازن يعتمد على الحبوب الكاملة، والدهون الصحية، والخضروات والفواكه الطازجة، مع تجنب الأطعمة التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.