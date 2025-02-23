كومو يقهر نابولي بثنائية ويقدم خدمة ل-إنتر ميلان

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 فبراير 2025 03:59 مساءً - حقق كومو مفاجأة قوية بعد تغلبه على نابولي، بنتيجة 2-1، اليوم الأحد، في الجولة 26 من الدوري الإيطالي.

ثنائية كومو حملت توقيع كل من أمير رحماني (د7) بالخطأ في مرماه، والحسن دياو (د77)، فيما سجل جياكومو (د17) هدف نابولي الوحيد.

بهذه النتيجة، رفع كومو رصيده إلى 28 نقطة في المركز 13، وتجمد رصيد نابولي عند 56 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة عن المتصدر، إنتر ميلان.