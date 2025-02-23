أهمية الرضاعة الطبيعية للمواليد

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 فبراير 2025 02:54 مساءً - فوائد الرضاعة الطبيعية لصحة الطفل

الرضاعة الطبيعية تلعب دوراً حيوياً في تعزيز صحة المواليد، حيث أنها توفر لهم التغذية المثالية خلال الشهور الأولى من حياتهم. فهي تحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الطفل للنمو والتطور بشكل صحيح. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الرضاعة الطبيعية على الأجسام المضادة التي تساعد في حماية الطفل من الأمراض والعدوى.

تعزيز الجهاز المناعي

الرضاعة الطبيعية تعتبر من أهم الوسائل لتعزيز الجهاز المناعي للطفل. يحتوي حليب الأم على مجموعة من الأجسام المضادة والخلايا المناعية التي تساعد في بناء مناعة الطفل. هذه الأجسام المضادة تحمي الأطفال من العديد من الأمراض مثل الالتهابات التنفسية، والتهاب الأذن الوسطى، وأمراض الجهاز الهضمي.

الفوائد النفسية والعاطفية

الى جانب الفوائد الصحية، تلعب الرضاعة الطبيعية دوراً مهماً في تعزيز الروابط العاطفية بين الأم والطفل. هذه اللحظات الحميمة تعزز الشعور بالأمان والراحة لدى الطفل، مما يؤثر بشكل إيجابي على صحته النفسية وتوازنه العاطفي.

فوائد للأم أيضاً

للرضاعة الطبيعية فوائد عديدة للأم أيضاً، فهي تسهم في تسريع عودة جسمها إلى حالته الطبيعية بعد الولادة، وتساعد في تقليل مخاطر الإصابة بسرطان الثدي والمبيض، وتعمل على حرق السعرات الحرارية مما يساعد في الوصول إلى الوزن المثالي بعد الولادة.

توصيات للرضاعة الطبيعية

توصى منظمة الصحة العالمية بالاعتماد الكامل على الرضاعة الطبيعية خلال الشهور الستة الأولى من عمر الطفل.

بعد ذلك، يمكن البدء في تقديم الأغذية الصلبة جنباً إلى جنب مع استمرار الرضاعة الطبيعية حتى عمر السنتين أو أكثر.

من المهم التأكد من أن الطفل يقوم بالرضاعة بشكل صحيح للحصول على أكبر قدر من الفوائد.

الالتزام بتوجيهات الصحة العالمية حول الرضاعة الطبيعية يمكن أن يكون له تأثير إيجابي كبير على صحة الطفل والأم معاً. الرضاعة الطبيعية ليست مجرد وسيلة للتغذية، بل هي عملية حيوية لصحة الأم والطفل على حد سواء.