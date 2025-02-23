فان بيرسي يقود فينورد حتى 2027

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 فبراير 2025 12:55 مساءً - أعلن نادي فينورد الهولندي، اليوم الأحد، عن تعيين روبن فان بيرسي مدرباً جديداً للفريق.

وكان فان بيرسي يقود فريق هيرنيفين خلال الموسم الحالي، حيث لعب الفريق تحت قيادته 26 مباراة سجل 9 انتصارات وتعادل في 6 وخسر 11..

وتوصل فينورد لاتفاق مع هيرنيفين من أجل التعاقد مع فان بيرسي.

فان بيرسي وقع على عقد يربطه مع فينورد حتى صيف 2027.

فينورد يتواجد في المركز الرابع على جدول ترتيب الدوري الهولندي بفارق 14 نقطة عن المتصدر، أياكس.