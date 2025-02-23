إنستغرام يدفع للمستخدمين مقابل التعليقات الإيجابية: تسويق مبتكر أم خطر على المصداقية؟

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 فبراير 2025 12:55 مساءً - متابعة- بتول ضوا

أعلن إنستغرام عن إطلاق ميزة جديدة تحمل اسم “الأموال مقابل التعليق الإيجابي”، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز تفاعل المستخدمين مع المحتوى المدفوع. تسمح هذه الميزة للمعلنين بدفع مبالغ مالية للمستخدمين مقابل كتابة تعليقات إيجابية على منشوراتهم الإعلانية. يأتي هذا القرار في إطار سعي المنصة لزيادة تفاعل المستخدمين وجعل الإعلانات أكثر جاذبية للعلامات التجارية.

من الناحية التسويقية، تُعتبر هذه الميزة أداة قوية للعلامات التجارية التي تسعى لتحسين صورتها وزيادة تفاعل الجمهور مع محتواها. فبدلاً من الاعتماد فقط على الإعجابات والمشاركات، يمكن الآن للشركات الحصول على تعليقات إيجابية مدفوعة الأجر، مما يعزز من ظهورها ويثير اهتمام المستخدمين الآخرين.

لكن هذه الميزة أثارت أيضًا جدلاً واسعًا حول مصداقية المنصة وتأثيرها على تجربة المستخدمين. يرى البعض أن هذه الخطوة قد تقوض ثقة المستخدمين في التعليقات، حيث لن يعودوا قادرين على التمييز بين التعليقات الصادقة وتلك المدفوعة. كما أن هذا النهج قد يؤدي إلى زيادة المحتوى الزائف والمبالغ فيه، مما يؤثر سلبًا على جودة التفاعلات داخل المنصة.

من جهة أخرى، يرى خبراء التسويق أن هذه الميزة قد تكون مفيدة إذا تم تنظيمها بشكل صارم، بحيث يتم تحديد معايير واضحة للتعليقات المدفوعة والإفصاح عنها بشكل شفاف. هذا من شأنه أن يحافظ على مصداقية المنصة ويضمن تجربة أفضل للمستخدمين.

في النهاية، تبقى هذه الميزة خطوة جريئة من إنستغرام في سعيها لتعزيز تفاعل المستخدمين وجذب المزيد من المعلنين. لكن نجاحها سيعتمد بشكل كبير على كيفية إدارتها وضمان التوازن بين مصالح المعلنين وثقة المستخدمين.