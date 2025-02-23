علامات في القدمين تنذر بمشاكل القلب: انتبه إليها قبل فوات الأوان

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 فبراير 2025 12:55 مساءً - متابعة- بتول ضوا

القلب هو العضو الأكثر أهمية في جسم الإنسان، حيث يعمل على ضخ الدم إلى جميع أجزاء الجسم لتزويدها بالأكسجين والمواد الغذائية اللازمة. ومع ذلك، قد تظهر بعض العلامات في القدمين تدل على وجود مشاكل في القلب، مما يستدعي الانتباه والفحص المبكر. في هذا المقال، سنستعرض بعض العلامات التي تظهر في القدمين والتي قد تشير إلى مشاكل قلبية.

1. تورم القدمين (الوذمة): إذا لاحظت تورمًا غير طبيعي في القدمين أو الكاحلين، فقد يكون ذلك علامة على قصور القلب. عندما لا يعمل القلب بشكل صحيح، يتراكم السائل في الأنسجة، مما يؤدي إلى التورم. هذا التورم قد يكون مصحوبًا بشعور بالثقل أو الألم في المنطقة المتورمة.

2. تنميل أو برودة القدمين: الشعور بالتنميل أو البرودة في القدمين قد يكون مؤشرًا على ضعف الدورة الدموية، والذي يمكن أن يكون مرتبطًا بمشاكل في القلب. عندما لا يصل الدم بشكل كافٍ إلى الأطراف، قد تشعر بالبرودة أو التنميل، وقد يتغير لون الجلد إلى الأزرق أو الأبيض.

3. تغير لون الجلد: إذا لاحظت تغيرًا في لون جلد القدمين، مثل ظهور بقع زرقاء أو حمراء، فقد يكون ذلك دليلًا على مشاكل في الدورة الدموية أو القلب. هذا التغير في اللون قد يكون مصحوبًا بألم أو حكة.

4. ظهور تقرحات أو جروح بطيئة الالتئام: تقرحات القدم التي لا تلتئم بسرعة قد تكون علامة على ضعف الدورة الدموية الناتج عن مشاكل قلبية. عندما لا يصل الدم بشكل كافٍ إلى القدمين، يصعب على الجروح أن تلتئم، مما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

5. ألم في القدمين أثناء المشي: إذا كنت تشعر بألم في القدمين أو الساقين أثناء المشي، وقد يختفي الألم عند الراحة، فقد يكون ذلك علامة على مرض الشريان المحيطي، والذي يرتبط بأمراض القلب. هذا الألم يحدث بسبب انسداد الشرايين التي تغذي الأطراف بالدم.

6. تغير شكل الأظافر: تغير شكل أظافر القدمين، مثل زيادة سماكتها أو تقوسها، قد يكون مؤشرًا على مشاكل في القلب أو الدورة الدموية. هذه التغيرات قد تكون مصحوبة بتغير في لون الأظافر أيضًا.

في الختام، القدمين يمكن أن تكون نافذة لصحة القلب. إذا لاحظت أيًا من هذه العلامات، فلا تتردد في استشارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة. الاكتشاف المبكر لمشاكل القلب يمكن أن ينقذ حياتك، لذا انتبه إلى هذه العلامات واعتنِ بقدميك وقلبك.