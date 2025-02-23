الدوري البلجيكي (27): كلوب بروج يواجه ستاندر دو لياج

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 فبراير 2025 10:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي كلوب بروج وضيفه ستاندر دو لياج، اليوم الأحد، الساعة 15:30 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات المرحلة السابعة والعشرين من الدوري البلجيكي بكرة القدم.

اليوم أيضاً، ولحساب نفس المرحلة يلعب جينك مع جينت الساعة 18:00، وأندرلخت مع سانت جيلواز الساتعة 20:30، وكورتريك مع سيركل بروج الساعة 21:15.

النتائج المسجلة في الجولة (27)

ميشيلن × سينت ترويدنس 1-1

ديندر × بيرشكوت 0-0

فيستيرلو × رويال شارلروا 1-3

رويال أنتويرب × أود لوفين 2-2

ترتيب فرق المقدمة

1- جينك: 60 نقطة

2- كلوب بروج:52 نقطة

3- سانت جيلواز: 46 نقطة

4- أندرلخت:45 نقطة

5- رويال أنتويرب: 43 نقطة