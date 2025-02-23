نشكركم على متابعتكم خبر الدوري البلجيكي (27): كلوب بروج يواجه ستاندر دو لياج على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 فبراير 2025 10:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
يلتقي كلوب بروج وضيفه ستاندر دو لياج، اليوم الأحد، الساعة 15:30 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات المرحلة السابعة والعشرين من الدوري البلجيكي بكرة القدم.
اليوم أيضاً، ولحساب نفس المرحلة يلعب جينك مع جينت الساعة 18:00، وأندرلخت مع سانت جيلواز الساتعة 20:30، وكورتريك مع سيركل بروج الساعة 21:15.
النتائج المسجلة في الجولة (27)
ميشيلن × سينت ترويدنس 1-1
ديندر × بيرشكوت 0-0
فيستيرلو × رويال شارلروا 1-3
رويال أنتويرب × أود لوفين 2-2
ترتيب فرق المقدمة
1- جينك: 60 نقطة
2- كلوب بروج:52 نقطة
3- سانت جيلواز: 46 نقطة
4- أندرلخت:45 نقطة
5- رويال أنتويرب: 43 نقطة