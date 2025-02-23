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الدوري الألماني (23): مهمة صعبة لـ بايرن ميونيخ أمام آينتراخت

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الدوري الألماني (23): مهمة صعبة لـ بايرن ميونيخ أمام آينتراخت

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 فبراير 2025 09:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الأحد، ثلاث مباريات في ختام منافسات المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الألماني بكرة القدم، فيلعب لايبزيج مع هايدنهايم الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة، وبايرن ميونيخ مع آينتراخت فرانكفورت الساعة 19:30، وهوفنهايم مع شتوتغارت الساعة 21:30.

النتائج المسجلة في الجولة (23)
بوروسيا مونشنغلادباخ × أوجسبورغ 0-3
فولفسبورغ × بوخوم 1-1
هولشتاين كيل × باير ليفركوزن 0-2
ماينز × سانت باولي 2-0
بوروسيا دورتموند × يونيون برلين 6-0
فرايبورغ × فيردربريمن 5-0

ترتيب فرق المقدمة
1- بايرن ميونيخ: 55 نقطة
2- باير ليفركوزن: 50 نقطة
3- آينتراخت فرانكفورت: 42 نقطة
4- فرايبورغ: 39 نقطة
5- ماينز: 38 نقطة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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