الدوري الألماني (23): مهمة صعبة لـ بايرن ميونيخ أمام آينتراخت

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 فبراير 2025 09:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الأحد، ثلاث مباريات في ختام منافسات المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الألماني بكرة القدم، فيلعب لايبزيج مع هايدنهايم الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة، وبايرن ميونيخ مع آينتراخت فرانكفورت الساعة 19:30، وهوفنهايم مع شتوتغارت الساعة 21:30.

النتائج المسجلة في الجولة (23)

بوروسيا مونشنغلادباخ × أوجسبورغ 0-3

فولفسبورغ × بوخوم 1-1

هولشتاين كيل × باير ليفركوزن 0-2

ماينز × سانت باولي 2-0

بوروسيا دورتموند × يونيون برلين 6-0

فرايبورغ × فيردربريمن 5-0

ترتيب فرق المقدمة

1- بايرن ميونيخ: 55 نقطة

2- باير ليفركوزن: 50 نقطة

3- آينتراخت فرانكفورت: 42 نقطة

4- فرايبورغ: 39 نقطة

5- ماينز: 38 نقطة