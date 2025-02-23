الموت يفجع النجمين ورد ويوسف الخال

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 فبراير 2025 09:55 صباحاً - متابعة- بتول ضوا

أعلن الفنان اللبناني يوسف الخال عن وفاة والدته، الشاعرة والرسامة السورية اللبنانية مها بيراقدار، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”. ونشر الخال منشورًا مؤثرًا جاء فيه: “رقدت على رجاء القيامة المجيدة مزودة بالأسرار المقدسة السبت 22 شباط 2025 المأسوف عليها المرحومة الشاعرة الرسامة مها بيراقدار”.

مها بيراقدار، التي ولدت في دمشق وتخرجت من مركز الفنون التشكيلية عام 1967، كانت شخصية فنية وإبداعية بارزة. حصلت على دبلوم إدارة أعمال من كلية الترجمة العليا في ميونيخ بألمانيا عام 1979، وانتقلت إلى لبنان بعد زواجها من الشاعر اللبناني يوسف الخال عام 1970. عملت بيراقدار في مجال الإعلام كإعداد وتقديم البرامج التلفزيونية والإذاعية في دمشق، مما أضاف إلى مسيرتها الإبداعية بعدًا آخر.

رحيل مها بيراقدار ترك أثرًا كبيرًا في الأوساط الفنية والأدبية، حيث عُرفت بإسهاماتها في الشعر والفن التشكيلي. تفاعل الجمهور والمتابعون مع خبر وفاتها بإرسال رسائل التعزية والدعم ليوسف الخال، الذي يعتبر أحد أبرز الوجوه الفنية في لبنان.

يذكر أن يوسف الخال كان دائمًا ما يشيد بدور والدته في حياته الشخصية والفنية، معتبرًا إياها مصدر إلهام ودعم له. رحيلها يمثل خسارة كبيرة لعائلتها ومحبّيها، لكن إرثها الفني والأدبي سيظل خالدًا في ذاكرة من عرفوها وتابعوا أعمالها. نتمنى للفنان يوسف الخال وأسرته الصبر والسلوان في هذه الأوقات العصيبة.