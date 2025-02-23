الدوري الإنكليزي (26): السيتي من (مغطس الريال) إلى جحيم ليفربول

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 فبراير 2025 09:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يحلّ فريق نوتينغهام فورست ضيفاً على نيوكاسل يونايتد اليوم الأحد، الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإنكليزي بكرة القدم.

وسيكون ختام مباريات هذه الجولة على صفيح ساخن عندما ينزل فريق ليفربول في ضيافة مانشستر سيتي الخارج للتوّ من دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الإسباني.

مباراة مانشستر سيتي ستكون صعبة جداً على الفريقين وخاصة على مانشستر سيتي الذي يعاني هذا الموسم ويعيش مأساة الخروج من دوري الأبطال.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وليفربول الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، ويحتضنها ستاد الاتحاد الخاص بفريق السيتي.

النتائج المسجلة في الجولة (26)

ليستر سيتي × برينتفورد 0-4

إيفرتون × مانشستر يونايتد 2-2

آرسنال × وست هام يونايتد 0-1

فولهام × كريستال بالاس 0-2

ساوثهامبتون × برايتون 0-4

إبسويتش تاون × توتنهام هوتسبير 1-4

بورنموث × وولفرهامبتون 0-1

أستون فيلا × تشيلسي 2-1

ترتيب فرق المقدمة

1- ليفربول: 61 نقطة

2- آرسنال: 53 نقطة

3- نوتينغهام فورست: 47 نقطة

4- مانشستر سيتي: 44 نقطة

5- بورنموث: 43 نقطة

6- تشيلسي: 43 نقطة