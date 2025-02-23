رئيس الدولة ونائباه يهنئون إمبراطور اليابان بيوم ميلاده

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 فبراير 2025 09:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الإمبراطور ناروهيتو، إمبراطور اليابان بمناسبة يوم ميلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى صاحب الجلالة الإمبراطور ناروهيتو.