الدوري الاسكتلندي (27): سانت جونستون يستقبل هارتس

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 فبراير 2025 08:50 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تختتم اليوم، الأحد، مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الاسكتلندي بكرة القدم بلقاء سانت جونستون مع هارتس الساعة 15:00بتوقيت مكة المكرمة.

النتائج المسجلة في الجولة (27)

هيبنريان × سيلتك 2-1

جلاسكو رينجرز × سانت ميرين 0-2

أبردين × كيلمارنوك 1-0

دندي يونايتد × ماذرويل 1-0

روس كاونتي × دندي 3-1

ترتيب فرق المقدمة

1- سيلتك: 69 نقطة

2- جلاسكو رينجرز: 56 نقطة

3- أبردين: 41 نقطة

4- دندي يونايتد: 40 نقطة

5- هيبرنيان: 37 نقطة