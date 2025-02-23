نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الاسكتلندي (27): سانت جونستون يستقبل هارتس على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 فبراير 2025 08:50 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تختتم اليوم، الأحد، مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الاسكتلندي بكرة القدم بلقاء سانت جونستون مع هارتس الساعة 15:00بتوقيت مكة المكرمة.
النتائج المسجلة في الجولة (27)
هيبنريان × سيلتك 2-1
جلاسكو رينجرز × سانت ميرين 0-2
أبردين × كيلمارنوك 1-0
دندي يونايتد × ماذرويل 1-0
روس كاونتي × دندي 3-1
ترتيب فرق المقدمة
1- سيلتك: 69 نقطة
2- جلاسكو رينجرز: 56 نقطة
3- أبردين: 41 نقطة
4- دندي يونايتد: 40 نقطة
5- هيبرنيان: 37 نقطة