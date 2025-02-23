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الدوري الاسكتلندي (27): سانت جونستون يستقبل هارتس

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الدوري الاسكتلندي (27): سانت جونستون يستقبل هارتس

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 فبراير 2025 08:50 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تختتم اليوم، الأحد، مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الاسكتلندي بكرة القدم بلقاء سانت جونستون مع هارتس الساعة 15:00بتوقيت مكة المكرمة.

النتائج المسجلة في الجولة (27)
هيبنريان × سيلتك 2-1
جلاسكو رينجرز × سانت ميرين 0-2
أبردين × كيلمارنوك 1-0
دندي يونايتد × ماذرويل 1-0
روس كاونتي × دندي 3-1

ترتيب فرق المقدمة
1- سيلتك: 69 نقطة
2- جلاسكو رينجرز: 56 نقطة
3- أبردين: 41 نقطة
4- دندي يونايتد: 40 نقطة
5- هيبرنيان: 37 نقطة

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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